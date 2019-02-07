Де Йонг пояснив, чому обрав Барселону замість ПСЖ

Френкі де Йонг та Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу / Фото ФК Барселона

Новачок Барселони Френкі де Йонг пояснив вибір нового клубу та розповів про своїй амбіції в каталонській команді.

"ПСЖ – хороший варіант, але Барселона – це мрія. Я задоволений підписанням п'ятирічного контракту.

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Якщо все буде добре, то є ймовірність, що ніколи не піду з клубу, як Ліонель Мессі", – цитує де Йонга HetKontakt.

Нагадаємо, Френкі підписав з Барселоною контракт до літа 2024 року. Повідомляється, що сума трансферу – 75 млн євро, а з бонусами вона може досягнути 90.

Контракт набере чинності після завершення поточного сезону, до цього часу де Йонг продовжить виступи за Аякс.

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