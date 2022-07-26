Барселона отчаянно пытается продать Де Йонга в МЮ, а в крайнем случае каталонцы желают, чтобы тот сократил зарплату вдвое. Об этом нидерландца лично просил Хави, однако позиция Фрэнки в переговорах несокрушима.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, Фрэнки не намерен покидать Барселону. Он любит город и этот клуб, а также считает Хави топ-тренером. Де Йонг хочет остаться. При этом 25-летний полузащитник не намерен идти на сокращение зарплаты и собирается отрабатывать действующий контракт.

Тем не менее, предложение Манчестер Юнайтед к Барселоне по трансферу нидерландца остаётся действительным. "Красные дьяволы" готовы выложить 75 миллионов евро за Фрэнки, плюс 10 миллионов каталонцы могут получить в качестве бонусов.

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