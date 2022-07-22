Хави Эрнандесу придется проводить непростые разговоры с Фрэнки де Йонгом и Мемфисом Депаем, сообщает Sport.es.

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На днях главный тренер встречался со спортивным руководством Барселоны, которое подтвердило необходимость продажи дуэта нидерландцев. Клуб рассчитывает заработать около 100 млн евро и существенно сократить зарплатную ведомость, но наткнулся на мощное сопротивление игроков. Де Йонг и Депай блокируют предложения других клубов, игнорируя реалии своего положения в Барсе. Вероятно, Хави придется лично нажать на хавбека и форварда, чтобы они смирились с необходимостью сменить место работы.

Добавим, что главным претендентом на де Йонга считается Манчестер Юнайтед. Барселона должна полузащитнику около 17 млн ​​евро зарплаты, что также стало существенной проблемой во время переговоров. На Депая выходил Тоттенхэм, но форвард будет рассматривать только клубы, которые способны бороться за титулы.

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