Френкі Де Йонг нікуди не збирається / EFE

Барселона відчайдушно намагається продати Де Йонга в МЮ, а в крайньому випадку каталонці бажають, аби той скоротив зарплатню вдвічі. Про це нідерландця особисто прохав Хаві, однак позиція Френкі у перемовинах незламна.

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За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Френкі не має наміру покидати Барселону. Він любить це місто і цей клуб, а також вважає Хаві топ-тренером. Де Йонг бажає залишитись. При цьому 25-річний півзахисник не збирається йти на скорочення зарплати і має намір відпрацьовувати чинний контракт.

Тим не менш, пропозиція Манчестер Юнайтед до Барселони щодо трансферу нідерландця залишається дійсною. "Червоні дияволи" готові викласти 75 мільйонів євро за Френкі, плюс 10 мільйонів каталонці можуть отримати в якості бонусів.

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