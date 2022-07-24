"Фрэнки – наш игрок, он очень качественный. Нам это очень нравится. Мы должны прояснить некоторые аспекты его позиции, но сейчас он игрок ФК Барселона.

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У него есть несколько предложений. Пока мы не приняли предложения, потому что хотим поговорить с ним, чтобы узнать, чего именно он хочет", – поделился Лапорта в комментарии Caro De Las Salas.

Добавим, что главным претендентом на де Йонг считается Манчестер Юнайтед. Барселона должна полузащитнику около 17 млн евро зарплаты, что также стало существенной проблемой во время переговоров.

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