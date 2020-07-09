Де Хеа встановив рекорд Манчестер Юнайтед за кількістю матчів серед іноземців

Іспанському кіперу манкуніанців підкорилось чергове досягнення.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа встановив рекорд клубу за кількістю матчів серед іноземців, вийшовши у стартовому складі у поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли

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Цей поєдинок став для 29-річного воротаря 399-м у футболці "червоних дияволів" і він обійшов колишнього лідера за цим показником – данця Петера Шмейхеля.

Нагадаємо, Де Хеа перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2011 року з мадридського Атлетіко за 25 млн євро. У поточному сезоні провів за свою команду 36 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 36 голів і ще 12 разів залишав свої ворота в недоторканості. Угода іспанця з манкуніанцями чинна до літа 2023 роки з можливістю продовження ще на один рік.

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