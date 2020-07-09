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Де Хеа встановив рекорд Манчестер Юнайтед за кількістю матчів серед іноземців

9 липня 23:02 - Читать на русском
Де Хеа встановив рекорд Манчестер Юнайтед за кількістю матчів серед іноземців
Астон Вілла – Манчестер Юнайтед / Premierleague.com

Іспанському кіперу манкуніанців підкорилось чергове досягнення.

 
Бруну Фернандеш 26’
Мейсон Грінвуд 45+5’
Поль Погба 58’
26’ Бруну Фернандеш
45+5’ Мейсон Грінвуд
58’ Поль Погба

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа встановив рекорд клубу за кількістю матчів серед іноземців, вийшовши у стартовому складі у поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Астон Вілли

Сульшер заступився за Де Хеа, якого атакують за фейли в останніх матчах Манчестер Юнайтед

Цей поєдинок став для 29-річного воротаря 399-м у футболці "червоних дияволів" і він обійшов колишнього лідера за цим показником – данця Петера Шмейхеля.

Нагадаємо, Де Хеа перейшов у Манчестер Юнайтед влітку 2011 року з мадридського Атлетіко за 25 млн євро. У поточному сезоні провів за свою команду 36 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 36 голів і ще 12 разів залишав свої ворота в недоторканості. Угода іспанця з манкуніанцями чинна до літа 2023 роки з можливістю продовження ще на один рік.

Де Хеа роками тягнув МЮ, але тепер стане зайвим – майстерний вихованець кинув виклик і перевершив іспанця

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Теги
Англія Астон Вілла - Манчестер Юнайтед Астон Вілла Астон Вілла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Давід Давід Де Хеа
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