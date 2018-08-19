Де Хеа подпишет новый контракт с Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа продлит контракт с клубом и будет зарабатывать 200 тысяч фунтов в неделю.

Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт с голкипером Давидом Де Хеа, сообщает Mirror. По новому соглашению испанец будет зарабатывать на Олд Траффорд 200 тысяч фунтов в неделю.

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Ранее вратаря сватали в мадридский Реал, но "сливочные" в итоге приобрели у Челси Тибо Куртуа. Также Жозе Моуринью заявил, что не собирается отпускать голкипера.

Давид Де Хеа пришел в МЮ летом 2011 года из Атлетико. За это время испанец успел выиграть с манкунианцами 1 чемпионат Англии, а также Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

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