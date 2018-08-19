Де Хеа підпише новий контракт з Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа продовжить контракт з клубом та зароблятиме 200 тисяч фунтів на тиждень.

Манчестер Юнайтед підпише новий контракт з голкіпером Давідом Де Хеа, повідомляє Mirror. За новою угодою іспанець зароблятиме на Олд Траффорд 200 тисяч фунтів на тиждень.

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Раніше воротаря сватали в мадридський Реал, але "вершкові" у підсумку придбали у Челсі Тібо Куртуа. Також Жозе Моурінью заявляв, що не збирається відпускати голкіпера.

Давід Де Хеа прийшов у МЮ влітку 2011 року з Атлетіко. За цей час іспанець встиг виграти з манкуніанцями 1 чемпіонат Англії, а також Кубок Англії, Кубок Ліги та Лігу Європи.

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