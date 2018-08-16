"Если ты хочешь уйти из Манчестер Юнайтед, скажи клубу", – Моуринью "наехал" на Погба из-за возможного ухода игрока

Похоже, в отношениях наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью и лидера команды Поля Погба действительно далеко не все идеально.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба, очевидно, действительно пребывает не в лучших взаимоотношениях с главным тренером Жозе Моуринью.

25-летний француз еще раньше намекал на желание сменить клуб, а после матча 1-го тура АПЛ против Лестера Погба снова дал понять, что он несчастлив в Манчестер Юнайтед, но не может обо всем рассказать в связи с потенциальными санкциями.

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Это подтвердил разговор хавбека с Моуринью, который расшифровали английские СМИ, сообщает The Sun.

Моуринью: Поговори со мной, а не с прессой, если у тебя есть какие-то проблемы. Если ты хочешь снова уйти из Манчестер Юнайтед, сообщи об этом клубу.

Погба: Если ты собираешься так говорить, то скажи об этом моему агенту.

Напомним, Погба покинул Манчестер Юнайтед ради Ювентуса в 2012 году, однако через 4 года вернулся в Англию. Недавно сообщалось об интересе к Погба Барселоны, однако каталонцы опровергли данную информацию.

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