Де Хеа нашелся в Шотландии – голкипер Манчестер Юнайтед параллельно "тренирует" Росс Каунти

Испанский кипер выложил шокирующую фотографию в своем твиттере.

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На фото человек, невероятно похожий на Де Хеа, дает послематчевый комментарий в свитшоте шотландского Росс Каунти. Оказалось, что "близнец" вратаря МЮ является главным тренером "оленей". Стюарт Кеттлвелл возглавил команду перед стартом нового сезона в местной Премьер-лиге. Ранее он работал с молодежкой Росс Каунти и ассистировал Стиву Фергюсону в основе.

К слову, для Давида Де Хеа сезон 2019/20 еще не завершился. Манчестер Юнайтед продолжает борьбу за кубок Лиги Европы – 5 августа "красные дьяволы" сыграют ответный матч 1/8 финала против австрийского ЛАСКа.

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