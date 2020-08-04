toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Де Хеа нашелся в Шотландии – голкипер Манчестер Юнайтед параллельно "тренирует" Росс Каунти

17:18 - Читати українською
Де Хеа нашелся в Шотландии – голкипер Манчестер Юнайтед параллельно "тренирует" Росс Каунти
Давид Де Хеа / Reuters

Вратарь английского Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа с удивлением обнаружил, что "работает" наставником шотландского Росс Каунти.

Испанский кипер выложил шокирующую фотографию в своем твиттере.

"No to racism": игроки Ингульца поздравили африканского одноклубника половинкой банана и пинками

На фото человек, невероятно похожий на Де Хеа, дает послематчевый комментарий в свитшоте шотландского Росс Каунти. Оказалось, что "близнец" вратаря МЮ является главным тренером "оленей". Стюарт Кеттлвелл возглавил команду перед стартом нового сезона в местной Премьер-лиге. Ранее он работал с молодежкой Росс Каунти и ассистировал Стиву Фергюсону в основе.

К слову, для Давида Де Хеа сезон 2019/20 еще не завершился. Манчестер Юнайтед продолжает борьбу за кубок Лиги Европы – 5 августа "красные дьяволы" сыграют ответный матч 1/8 финала против австрийского ЛАСКа.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Миколенко заинтересовал 2 клуба из топ-лиг, его хочет титулованный тренер АПЛ для ЛЧ – Динамо просит "заоблачную цену"
10:05
22150
Теги
Росс Каунти Росс Каунти Давид Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия футбольные курьёзы Шотландия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
1
час
:
56
мин
Байер
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук