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Де Хеа знайшовся в Шотландії – голкіпер Манчестер Юнайтед паралельно "тренує" Росс Каунті

17:18 - Читать на русском
Де Хеа знайшовся в Шотландії – голкіпер Манчестер Юнайтед паралельно "тренує" Росс Каунті
Давід Де Хеа / Reuters

Воротар англійського Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа з подивом виявив, що "працює" керманичем шотландського Росс Каунті.

Іспанський кіпер виклав приголомшливу світлину в своєму твіттері.

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На фото людина, неймовірно схожа на Де Хеа, дає післяматчевий коментар у світшоті шотландського Росс Каунті. Виявилося, що "близнюк" воротаря МЮ є головним тренером "оленів". Стюарт Кеттлвел очолив команду перед стартом нового сезону в місцевій Прем'єр-лізі. Раніше він працював із молодіжкою Росс Каунті та асистував Стіву Фергюсону в основі.

До слова, для Давіда Де Хеа сезон 2019/20 ще не завершився. Манчестер Юнайтед продовжує боротьбу за кубок Ліги Європи – 5 серпня "червоні дияволи" зіграють повторний матч 1/8 фіналу проти австрійського ЛАСКа.

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Теги
Росс Каунті Росс Каунті Давід Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія футбольні курйози Шотландія
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