Де Хеа намекнул, где хочет завершить карьеру

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа поделился планами на будущее после своего юбилейного матча за "красных дьяволов".

"Я очень горжусь, что провел за клуб 400 матчей. Быть частью Манчестер Юнайтед – это нечто невероятное, безумное. Для меня это очень особенное достижение. Надеюсь, я смогу провести еще 400 матчей и просто наслаждаться повседневными вещами, находясь в этом клубе.

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Я наслаждаюсь возможностью носить футболку Манчестер Юнайтед в каждой игре, а матчи на Олд Траффорд всегда особенные. Я благодарен, что здесь нахожусь, и, надеюсь, проведу здесь еще много лет", – цитирует Де Хеа официальный сайт клуба.

Напомним, 29-летний испанец защищает цвета МЮ с 2011-го. В лагерь манкунианцев Давид перебрался из мадридского Атлетико.

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