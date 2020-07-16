Де Хеа натякнув, де хоче завершити кар'єру

Воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа поділився планами на майбутнє після свого ювілейного матчу за "червоних дияволів".

"Я дуже пишаюся, що провів за клуб 400 матчів. Бути частиною Манчестер Юнайтед – це щось неймовірне, божевільне. Для мене це дуже особливе досягнення. Сподіваюся, я зможу провести ще 400 матчів і просто насолоджуватися повсякденними речами, перебуваючи в цьому клубі.

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Я насолоджуюся можливістю носити футболку Манчестер Юнайтед в кожній грі, а матчі на Олд Траффорд завжди особливі. Я вдячний, що тут перебуваю, і, сподіваюся, проведу тут ще багато років", – цитує Де Хеа офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, 29-річний іспанець захищає кольори МЮ з 2011-го. До табору манкуніанців Давід перебрався з мадридського Атлетіко.

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