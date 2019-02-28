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Де Хеа хочет получать в Манчестер Юнайтед 26 миллионов евро в год

17:30 90 Читати українською
Де Хеа хочет получать в Манчестер Юнайтед 26 миллионов евро в год
Давид Де Хеа / Reuters

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа согласен продлить контракт с командой на определенных условиях.

Испанец считает, что своей игрой в последние годы заслуживает такой заработной платы, которую получает нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес.

Де Хеа покинет Манчестер Юнайтед в 2020 году, - The Times

Чилийский нападающий получает в неделю около 500 тысяч фунтов, таким образом Де Хеа хотел бы зарабатывать около 26 миллионов евро в год. Такая заработная плата сделала бы 28-летнего голкипера самым высокооплачиваемым вратарем мира, сообщает The Telegraph.

Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт с Матой

Текущий контракт Де Хеа с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2020 года со ставкой в ​​240 тысяч евро в неделю. К слову, ранее Манчестер Юнайтед предлагал испанскому голкиперу новый контракт с зарплатой в 400 тысяч евро в неделю.

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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