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Де Хеа хоче отримувати в Манчестер Юнайтед 26 мільйонів євро на рік

17:27 226 Читать на русском
Де Хеа хоче отримувати в Манчестер Юнайтед 26 мільйонів євро на рік
Давід Де Хеа / Reuters

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа згоден продовжити контракт з командою на певних умовах.

Іспанець вважає, що своєю грою в останні роки заслуговує на таку заробітню плату, яку отримує нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес.

Де Хеа покине Манчестер Юнайтед у 2020 році, – The Times

Чилійський нападник отримує на тиждень близько 500 тисяч фунтів, таким чином Де Хеа хотів би заробляти близько 26 мільйонів євро на рік. Така заробітня плата зробила б 28-річного голкіпера найвисокооплачуванішим воротарем світу, повідомляє The Telegraph.

Манчестер Юнайтед хоче продовжити контракт з Матою

Поточний контракт Де Хеа з "червоними дияволами" розрахований до літа 2020 року зі ставкою у 240 тисяч євро на тиждень. До слова, раніше Манчестер Юнайтед пропонував іспанському голкіперу новий контракт з зарплатою у 400 тисяч євро на тиждень.

Теги
Англія Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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