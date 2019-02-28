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Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт с Матой

15:55 23 Читати українською
Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт с Матой
Хуан Мата / УЕФА

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата может продлить контракт с клубом.

Манчестер Юнайтед настроен продлить контракт с хавбеком Хуаном Матой, сообщает The Sun.

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Новое соглашение будет действовать еще год, а испанец зарабатывать 170 тысяч фунтов в неделю.

Мата перешел к "красным дьяволам" зимой 2014 года из Челси после конфликта с тогдашним наставником "синих" Жозе Моуринью.

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