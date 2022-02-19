"Я никогда не был доволен качеством игры, я – человек, для которого стакан всегда наполовину пуст. Критикуйте меня. Мне нужна постоянная критика.

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Я могу быть очень жестким на тренировках, но потом всегда обниму и поддержу футболиста. Моя дверь открыта для моих футболистов всегда. Каждый из них может прийти ко мне, обсудить все, что у него на душе.

Я могу здесь (в Шахтере, – прим.) проработать полгода, а могу всю жизнь. Я много слышал о Донецке. Если у меня все получится в Шахтере, я хочу в конце своего пути вернуться с Шахтером на Донбасс Арену и провести там сезон", – цитирует Де Дзерби Александр Денисов в своем Instagram.

Напомним, подопечные итальянца лидируют в Премьер-лиге, опережая Динамо на 2 пункта. 26 февраля "горняки" проведут первый матч второй части сезона – соперником будет Металлист 1925.

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