Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі розповів про своє ставлення до футболу та принципи роботи.

"Я ніколи не був задоволений якістю гри, я – людина, для якої склянка завжди наполовину порожня. Критикуйте мене. Мені потрібна постійна критика.

"Фіорентина і Наполі пропонували кращі фінансові умови": Де Дзербі пояснив, чому обрав Шахтар

Я можу бути дуже жорстким на тренуваннях, але потім обов'язково обійму і підтримаю футболіста. Мої двері відчинені для моїх футболістів завжди. Кожен із них може прийти до мене, обговорити все, що у нього на душі.

Я можу тут (в Шахтарі, – прим.) пропрацювати півроку, а можу все життя. Я багато чув про Донецьк. Якщо у мене все вийде у Шахтарі, я хочу наприкінці свого шляху повернутися з Шахтарем на Донбас Арену та провести там сезон", – цитує Де Дзербі Олександр Денисов у своєму Instagram.

Нагадаємо, підопічні італійця наразі лідирують у Прем'єр-лізі, випереджаючи Динамо на 2 пункти. 26 лютого "гірники" проведуть перший матч другої частини сезону – суперником буде Металіст 1925.

Шахтар розгромив Астану – Трубін віддав гольовий пас, казкові Мудрик, Додо і джокер Нерес затушовують дві проблеми