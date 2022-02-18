"Президенту Шахтера мало, чтобы команда просто бегала. Он хочет, чтобы мы выигрывали красиво. Этого хочу и я. В Украине большинство команд ставят автобус у своих ворот. К счастью, мой президент предпочитает атакующий футбол.

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Мне предлагали лучшие финансовые условия в Фиорентине и Наполи. Но я выбрал Шахтер. Мне важно, что президент и я одинаково смотрим на то, как должен развиваться клуб", – цитирует Де Дзерби Александр Денисов в своем Instagram .

Заметим, подопечные итальянца лидируют в Премьер-лиге, опережая Динамо на 2 пункта. 26 февраля "горняки" проведут первый матч второй части сезона, соперником будет Металлист 1925.