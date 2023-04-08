Наставники Тоттенхема і Брайтона організували своє шоу у поєдинку 30 туру АПЛ.

Роберто Де Дзербі ще перед стартовим свистком почав щось агресивно говорити своєму земляку Крістіану Стелліні, який керує "шпорами" після відходу Антоніо Конте. Наразі невідомо, що так розлютило колишнього тренера Шахтаря.

Поєдинок виявися насиченим на фоли і суперечливі суддівські моменти, тому по перерві стався ще один напружений інцидент. Після чергового свистка на 58-й хвилині почалася масова штовханина, до якої приєдналися гравці та члени тренерського штабу. Стюарт Еттвелл розібрався просто – по червоній для Стелліні і Де Дзербі.

DE ZERBI AND STELLINI GOING AT IT! #TOTBHA pic.twitter.com/ln73Jxzdz4 — The Premier League Club (@TPLCSports) April 8, 2023

Поєдинок завершився важкою перемогою Тоттенхема, а наступний тур командам доведеться провести без своїх тренерів-хуліганів. "Шпори" прийматимуть Борнмут, Брайтон зіграє на полі Челсі.

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