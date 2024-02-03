"Чайки" відпустили Махмуда Дауда в Штутгарт, а самі обмежилися підписанням молоді, яка навряд допоможе вирішувати серйозні завдання у нинішньому сезоні.

Де Дзербі й Хабі Алонсо висловилися щодо своїх шансів замінити Клоппа в Ліверпулі

"Мені бракує двох гравців у півзахисті. Я розмовляв із клубом, але вони вирішили по-іншому. Що ж, йдемо далі. Я зосереджений на полі, подивимося у наступній грі. Трансферний ринок – це не мій клопіт", – наводить слова Де Дзербі Football Transfers.

Останні тижні у Брайтоні доволі напружені. Команда ганебно програла Лутону 0:4, а самого Де Дзербі сватають на підвищення у Ліверпуль чи Барселону.

У Шахтарі не дали закінчити розпочате, у Греції – зв'язали руки: топ-менеджер підійматиме клуб розчарованих українців