"У меня хорошо складывается в Шахтере. Я столкнулся с некоторыми трудностями из-за языка и специфики чемпионата. Мне было легче подготовиться к игре в Италии, там проще с именами. Здесь было большим удовольствием обыграть Динамо со счетом 3:0 в Суперкубке Украины.

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Чего жду от спарки с Реалом? Обычно я не думаю дальше ближайшей игры, но Лига чемпионов престижна и полезна для тех, кто начал в Серии D 9 лет назад. Лига чемпионов – красивая витрина, но между внутренним чемпионатом и еврокубками меня больше волнует первое. Я хочу восстановить иерархию в Украине. Мы еще не готовы играть в Лиге чемпионов так, как мне хотелось бы. Мы только начали и имеем слишком много незрелых игроков", – заявил Де Дзерби в интервью TuttomercatoWEB.

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Напомним, Шахтер начал Лигу чемпионов с очка в двух турах, а в чемпионате Украины уступает Динамо тремя пунктами.

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