Томас Тухель из-за плохих результатов решил покинуть мюнхенцев после завершения сезона. Главным кандидатом на пост тренера Баварии является Хаби Алонсо.

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По информации Sky Sport News, мюнхенцы уже обсуждали возможное назначение не только с агентами наставника Байера, но и с ним лично. Утверждается, что Алонсо в случае ухода из леверкузенского клуба по окончании сезона склоняется к переходу именно в Баварию.

Если мюнхенцы таки захотят назначить Алонсо этим летом, за него придется выплатить компенсацию в размере 15-25 млн евро. Ранее сообщалось, что на испанца претендует Ливерпуль.

Напомним, Байер Алонсо на 10 очков опережает Баварию в таблице Бундеслиги за 10 туров до конца сезона.

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