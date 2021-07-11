Шахтер планирует отдать Олега Очеретько в аренду, информирует Meta-ratings. Такое решение принял лично Роберто Де Дзерби после первых сборов. На вингера уже якобы претендуют Мариуполь, в котором он провел прошлый сезон, Ворскла и Десна.

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А вот хавбека Максима Малышева перевели в молодежную команду. Последнее слово было также за Де Дзерби. Пока непонятно, сможет ли Малышев играть на самом высоком уровне, ведь его постоянно преследуют проблемы с коленом. Последний раз полузащитник надевал футболку "горняков" в апреле 2019 года.

Заметим, и Очеретько, и Малышев являются воспитанниками донецкого Шахтера.

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