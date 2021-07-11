Де Дзербі списав двох українців Шахтаря після першого збору, – ЗМІ
Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі продовжує чистку непотрібних йому гравців.
Шахтар планує віддати Олег Очеретька в оренду, інформує Meta-ratings. Таке рішення ухвалив особисто Роберто Де Дзербі після перших зборів. На вінгера вже нібито претендують Маріуполь, у якому він провів минулий сезон, Ворскла і Десна.
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А от хавбека Максима Малишева перевели в молодіжну команду. Останнє слово було також за Де Дзербі. Поки незрозуміло, чи зможе Малишев грати на найвищому рівні, адже його постійно переслідують проблеми з коліном. Востаннє півзахисник одягав футболку "гірників" у квітні 2019 року.
Зауважимо, і Очеретько, і Малишев є вихованцями донецького Шахтаря.
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