– Очень тяжелая победа. Матч получился даже сложнее предыдущего с Александрией (поражение 1:2), потому что на НСК Олимпийский есть газон для футбола, а здесь нет. Мне жаль, потому что в Украине есть страсть к футболу, многие болельщики смотрят его, трансляции на хорошем уровне, есть журналисты на поле, до матчей и после. Уровень чемпионата очень высокий, но поля, не только сегодняшнее... Они ужасны. Ужасны для нас и для Александрии, потому что потом бывают травмы, а играть в футбол очень тяжело. Сегодняшняя победа важна еще потому, что у нас техничная команда и много талантливых футболистов. Мой клуб тратит много денег, поэтому должны быть поля, которые можно назвать футбольными.

Красота от Соломона и большое возвращение Мораеса в видеообзоре матча Александрия – Шахтер – 1:2

– Прокомментируйте эмоциональный забег после гола Мораеса.

– Последние месяцы были очень сложны для Жуниора. Когда ты тщательно тренируешься, показываешь профессионализм и являешься хорошим человеком, будущее может подарить тебе такие дни. Я чувствовал, что он мог решить результат этого матча. То, как я бежал после гола Мораеса, показывает, насколько это был важный матч, особенно для меня и штаба. Завтра начинается зимняя пауза. Я уже не такой молодой и знаю, что в последнем матче перед Рождеством некоторые игроки могут выходить уже в тапочках и с чемоданами в руках. Поэтому вчера я планировал тренировку, чтобы никто не думал об отпуске.

– Мораес доказал, что на него можно рассчитывать, что он может конкурировать с молодежью?

– Опытные футболисты Шахтера – просто грандиозные. Начнем с самого старшего – Пятова. Потом Жуниор, еще есть Степаненко, Марлос. Марлос вообще стал ключевым игроком для нас в первые месяцы. Наши молодые игроки должны понять, как последовать примеру старших в плане поведения на поле и в раздевалке.

Я работаю в грандиозном клубе. Есть грандиозный президент, грандиозный спортивный директор, отличная группа игроков. Мы очень хотим выиграть чемпионат. В соперниках у нас Динамо, тоже очень сильная команда. И тренер у киевлян намного опытнее меня, выиграл гораздо больше меня. Так что победить будет очень сложно. Пока нашу работу в чемпионате оцениваю положительно, хотя мы могли лучше выступить в ЛЧ. Встречаем зимние каникулы на первом месте, – сказал Де Дзерби в комментарии УПЛ ONLINE.

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