– Дуже важка перемога. Матч вийшов навіть складнішим, ніж попередній із Олександрією (поразка 1:2), бо на НСК Олімпійський є газон для футболу, а тут ні. Мені шкода, бо в Україні є пристрасть до футболу, багато вболівальників дивляться його, трансляції на хорошому рівні, є журналісти на полі, до матчів і після. Рівень чемпіонату дуже високий, але поля, не лише сьогоднішнє... Вони жахливі. Жахливі для нас і для Олександрії, бо потім бувають травми, а грати у футбол дуже важко. Сьогоднішня перемога важлива ще тому, що у нас технічна команда та багато талановитих футболістів. Мій клуб витрачає багато грошей, тому мають бути поля, які можна назвати футбольними.

Краса від Соломона і велике повернення Мораєса у відеоогляді матчу Олександрія – Шахтар – 1:2

– Прокоментуйте емоційний забіг після гола Мораєса.

– Останні місяці були дуже складними для Жуніора. Коли ти ретельно тренуєшся, показуєш професіоналізм і є гарною людиною, майбутнє може подарувати тобі такі дні. Я відчував, що він міг вирішити результат цього матчу. Те, як я біг після гола Мораєса, показує, наскільки це був важливий матч, особливо для мене і штабу. Завтра розпочинається зимова пауза. Я вже не такий молодий і знаю, що в останньому матчі перед Різдвом деякі гравці можуть виходити вже у капцях та з валізами в руках. Тому вчора я планував тренування, щоб ніхто не думав про відпустку.

– Мораєс довів, що на нього ще можна розраховувати, що він може конкурувати із молоддю?

– Досвідчені футболісти Шахтаря – просто грандіозні. Почнемо з найстаршого – Пятова. Потім Жуніор, ще є Степаненко, Марлос. Марлос взагалі став ключовим гравцем для нас у перші місяці. Наші молоді гравці повинні зрозуміти, як взяти приклад зі старших у плані поведінки на полі та в роздягальні.

Я працюю у грандіозному клубі. Є грандіозний президент, грандіозний спортивний директор, прекрасна група гравців. Ми дуже хочемо виграти чемпіонат. У суперниках у нас Динамо, теж дуже сильна команда. І тренер у киян набагато досвідченіший за мене, виграв набагато більше за мене. Тож перемогти буде дуже складно. Поки що нашу роботу у чемпіонаті оцінюю позитивно, хоча ми могли краще виступити в ЛЧ. Зустрічаємо зимові канікули на першому місці, – сказав Де Дзербі у коментарі УПЛ ONLINE.

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