Красота от Соломона и большое возвращение Мораеса в видеообзоре матча Александрия – Шахтер – 1:2
16:36 - Читати українською
Александрия проиграла Шахтеру в 18-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Шахтер.
завершено
Манор Соломон 70’
Жуниор Мораес 77’
70’ Манор Соломон
77’ Жуниор Мораес
Первый тайм завершился без голов, но после перерыва команды действовали гораздо бодрее. На 63-й минуте Кожушко ошеломил Шахтер, замкнув высокую подачу с правого фланга.
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Подопечные Де Дзерби нашли в себе силы на эффектный камбек. Соломону удался красивый удар в девятку, а победу принес Мораес. Опытный нападающий вышел на поле после 7 месяцев реабилитации и сразу забил. Отдельно следует поблагодарить Цурикова, который не смог нормально выбить мяч и подарил Жуниору выход один на один с Билыком – 1:2.
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