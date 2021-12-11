Первый тайм завершился без голов, но после перерыва команды действовали гораздо бодрее. На 63-й минуте Кожушко ошеломил Шахтер, замкнув высокую подачу с правого фланга.

Шахтер оформил камбек в Александрии – решающий гол Мораэса, жуткая травма Рыбалки

Подопечные Де Дзерби нашли в себе силы на эффектный камбек. Соломону удался красивый удар в девятку, а победу принес Мораес. Опытный нападающий вышел на поле после 7 месяцев реабилитации и сразу забил. Отдельно следует поблагодарить Цурикова, который не смог нормально выбить мяч и подарил Жуниору выход один на один с Билыком – 1:2.