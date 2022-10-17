Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби рассказал о конфликте с коллегой в матче 11-го тура АПЛ против Брентфорда (0:2).

Инцидент случился в конце первого тайма отчетного матча. Наставник "пчел" Томас Франк помешал Велтману ввести мяч в игру, а Роберто Де Дзерби вступился за своего подопечного и пошел выяснять отношения со своим коллегой.

Де Дзерби: После Брайтона я хочу вернуться в Шахтер

"Мне не нравится, когда тренер соперников касается моего игрока или когда другой тренер разговаривает с моим игроком, потому что я никогда такого не делаю, но это не проблема", – приводит объяснение Де Дзерби Daily Mail.

Напомним, итальянский специалист возглавил Брайтон после ухода Грэма Поттера в Челси. Под руководством Де Дзерби "чайки" уже успели провести три матча, расписав ничью с Ливерпулем и потерпев два поражения (от Тоттенхэма и Брентфорда).

Брентфорд обыграл Брайтон с победным голом-шедевром – второе поражение Де Дзерби в АПЛ, экс-тренер Шахтера полез в драку