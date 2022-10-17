Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі розповів про конфлікт з колегою в матчі 11-го туру АПЛ проти Брентфорда (0:2).

Інцидент трапився наприкінці першого тайму звітного матчу. Наставник "бджіл" Томас Франк завадив Велтману ввести м'яч у гру, а Роберто Де Дзербі заступився за свого підопічного і пішов з'ясовувати стосунки зі своїм колегою.

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"Мені не подобається, коли тренер суперників торкається мого гравця або коли інший тренер розмовляє з моїм гравцем, бо я ніколи такого не роблю, але це не проблема", – наводить пояснення Де Дзербі Daily Mail.

Нагадаємо, італійський фахівець очолив Брайтон після відходу Грема Поттера в Челсі. Під керівництвом Де Дзербі "чайки" вже встигли провести три матчі, розписавши нічию з Ліверпулем та зазнавши двох поразок (від Тоттенхема та Брентфорда).

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