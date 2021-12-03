"Начали очень медленно. Нельзя пропускать голы, когда соперник за тайм был дважды в нашей половине. Благо, второй тайм провели иначе, создали много моментов. Нужно забивать больше голов, когда есть такой случай. Левый фланг атаки? Думаю, со старта сезона больше голов у нас было создано по правому краю, а сейчас все получилось иначе. Слева Корниенко и Мудрик сыграли очень хорошо.

Шахтер – Львов – 6:1 – видео голов и обзор матча

У нас очень сложный чемпионат. Здесь иногда можно не увидеть опасности и получить проблему, когда мяч уже в твоих воротах. Надо всегда быть готовым", – отметил Де Дзерби в эфире УПЛ Online.

Отметим, что Шахтер разбил Львов (6:1), а четыре гола "горняки" провели в последние 15 минут встречи. Михаил Мудрик повторил недавнее достижение Месси, отдав 3 ассиста за игру. Эта победа позволила "оранжевым" набрать 44 очка и опередить "Динамо" в турнирной таблице.

Шахтер уничтожил Львов, забив 6 голов – Мудрик повторил ассистентский подвиг Месси и заработал пенальти