"Почали дуже повільно. Не можна пропускати голи, коли суперник за тайм був двічі на нашій половині. Добре, що другий тайм провели інакше, створили багато моментів. Потрібно забивати більше голів, коли є така нагода. Лівий фланг атаки? Думаю, зі старту сезону більше голів у нас було створено з правого краю, а зараз усе вийшло інакше. Зліва Корнієнко та Мудрик зіграли дуже добре.

Шахтар – Львів – 6:1 – відео голів та огляд матчу

В Україні дуже складний чемпіонат. Тут іноді можна не побачити небезпеку та отримати проблему, коли м'яч уже у твоїх воротах. Потрібно завжди бути готовим", – зазначив Де Дзербі у ефірі УПЛ Online.

Зазначимо, що Шахтар розбив Львів (6:1), а чотири голи "гірники" провели в останні 15 хвилин зустрічі. Михайло Мудрик повторив нещодавнє досягнення Мессі, віддавши 3 асисти за гру. Ця перемога дозволила "помаранчевим" набрати 44 очки та випередити Динамо у турнірній таблиці.

Шахтар знищив Львів, забивши 6 голів – Мудрик повторив асистентський подвиг Мессі і заробив пенальті