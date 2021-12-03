Де Дзербі розхвалив Мудрика за перфоманс у грі зі Львовом
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі поділився емоціями від розгромної перемоги в матчі 17-го туру УПЛ проти Львова.
"Почали дуже повільно. Не можна пропускати голи, коли суперник за тайм був двічі на нашій половині. Добре, що другий тайм провели інакше, створили багато моментів. Потрібно забивати більше голів, коли є така нагода. Лівий фланг атаки? Думаю, зі старту сезону більше голів у нас було створено з правого краю, а зараз усе вийшло інакше. Зліва Корнієнко та Мудрик зіграли дуже добре.
Шахтар – Львів – 6:1 – відео голів та огляд матчу
В Україні дуже складний чемпіонат. Тут іноді можна не побачити небезпеку та отримати проблему, коли м'яч уже у твоїх воротах. Потрібно завжди бути готовим", – зазначив Де Дзербі у ефірі УПЛ Online.
Зазначимо, що Шахтар розбив Львів (6:1), а чотири голи "гірники" провели в останні 15 хвилин зустрічі. Михайло Мудрик повторив нещодавнє досягнення Мессі, віддавши 3 асисти за гру. Ця перемога дозволила "помаранчевим" набрати 44 очки та випередити Динамо у турнірній таблиці.
Шахтар знищив Львів, забивши 6 голів – Мудрик повторив асистентський подвиг Мессі і заробив пенальті