"Мне жаль, что Трубин получил травму, прежде всего жаль самого игрока. Трубин уже достиг достаточно высокого уровня. Для него неважно, играет он перед стотысячной публикой или на трибунах только один человек. Для вратаря это очень важное качество.

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Я не сильно переживал из-за травмы Трубина, поскольку одним из самых приятных сюрпризов в Шахтере стал Пятов. Он уже не молод, много выиграл, и можно было подумать, что у него не осталось стимулов, желания. Но Андрей показал образец профессионального отношения к делу, у него сохранилась мальчишеская жажда игры как в официальных матчах, так и на тренировках. Именно по этой причине меня не беспокоила травма Трубина", – сказал Де Дзерби в интервью официальному YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, в конце мая Пятов продлил контракт с "горняками" еще на два года – 36-летний ветеран будет выступать за донецкий клуб до конца сезона 2022/23.

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