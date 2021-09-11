"Мені шкода, що Трубін отримав травму, перш за все шкода самого гравця. Трубін вже досяг достатньо високого рівня. Для нього неважливо, грає він перед стотисячною публікою або ж на трибунах лише одна людина. Для воротаря це дуже важлива якість.

Де Дзербі порівняв перемогу в УПЛ і Лізі чемпіонів – наставник Шахтаря здивував своїми пріоритетами

Я не сильно переживав через травму Трубіна, оскільки одним з найприємніших сюрпризів у Шахтарі став Пятов. Він уже не молодий, багато виграв, і можна було подумати, що у нього не залишилося стимулів, бажання. Але Андрій показав зразок професійного ставлення до справи, у нього збереглася хлоп'яча спрага до гри як в офіційних матчах, так і на тренуваннях. Саме з цієї причини мене не турбувала травма Трубіна", – сказав Де Дзербі в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, наприкінці травня Пятов продовжив контракт з "гірниками" ще на два роки – 36-річний ветеран виступатиме за донецький клуб до кінця сезону 2022/23.

Які шанси збірної України вийти на ЧС-2022 – авторитетні аналітики зробили переоцінку команди Петракова