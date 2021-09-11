Де Дзербі зізнався, хто з гравців Шахтаря став для нього найбільшим відкриттям
Головний тренер "гірників" залишився вражений самовіддачею ветерана команди Андрія Пятова.
"Мені шкода, що Трубін отримав травму, перш за все шкода самого гравця. Трубін вже досяг достатньо високого рівня. Для нього неважливо, грає він перед стотисячною публікою або ж на трибунах лише одна людина. Для воротаря це дуже важлива якість.
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Я не сильно переживав через травму Трубіна, оскільки одним з найприємніших сюрпризів у Шахтарі став Пятов. Він уже не молодий, багато виграв, і можна було подумати, що у нього не залишилося стимулів, бажання. Але Андрій показав зразок професійного ставлення до справи, у нього збереглася хлоп'яча спрага до гри як в офіційних матчах, так і на тренуваннях. Саме з цієї причини мене не турбувала травма Трубіна", – сказав Де Дзербі в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.
Нагадаємо, наприкінці травня Пятов продовжив контракт з "гірниками" ще на два роки – 36-річний ветеран виступатиме за донецький клуб до кінця сезону 2022/23.
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