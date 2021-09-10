Главная команда даже после продления ничейного синдрома уже с новым тренером вполне способна занять 2 место и перейти в фазу стыковых матчей, которая на этот раз состоит из двух стадий. Напомним, что все-таки это Украина вышла из группы в отборе ЧМ-2014 при схожих обстоятельствах, финишным рывком обойдя своих конкурентов. Тогда, к слову, мы тоже начали с ничьей против фаворита, а по ходу группового этапа сменился тренер. И также сыграли вничью с 5 командой группы, но хотя бы затем вымучили домашнюю победу над Молдовой. Хотя есть и разница – вымучили по крайней мере одну победу над аутсайдером.

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И это все-таки Украина – одна из всего 10 сборных Европы, до сих пор не проигравшая ни одного матча. Да, от этого не очень радостно, ведь дважды сыграли с казахами, а 3 главных дуэли еще впереди. И все же с надеждой вспоминаем, как били Финляндию в предыдущем отборе на Чемпионат мира. Или как успешно играем против балканцев, когда нам очень и очень нужен результат, а над головой висит Дамоклов меч. Македония, Албания, Сербия, Черногория – да даже проклятие Словении удалось впоследствии преодолеть и выйти на Евро-2016. С Францией наши ребята дважды скатали ничью в 1999-м, а 21 год спустя повторили. Почему бы не провернуть этот фокус с другими?

Как мы и прогнозировали, матчи с Францией ничего особенно не решили. Украинцы завоевали 1 балл, который отнюдь не будет лишним, но команда Дешама все еще смотрит сверху вниз над нашей схваткой. Спокойно прерванная серия ничьих дома с Финляндией позволила оторваться на 7 очков от второго места. В то же время боснийцы, играя в большинстве, отхватили только 1 пункт в двух матчах с "ле бльо". Вряд ли финны способны на нечто большее – отнюдь не верю в их победу над французами 16 ноября. У нас же 2 очка против лидера группы – в активе. Поэтому здесь уже перехватили инициативу. И боснийцы, и финны опережают Украину только по потерянным очкам.

Обеим командам не удалось сполна воспользоваться нашими последнего проблемами. "Совы" натужно победили дома Казахстан, создав в разы меньше моментов (показатель ожидаемых голов хуже в более чем 4 раза!), нежели команда Петракова с этой же командой во время непростого выезда. А вот боснийцы практически открыли нам шанс на новое перерождение. Даже если они возьмут казахскую крепость хоть бы на выезде, у них будет 6 очков. В тот же день, 9 октября Украина ждет судьбоносный бой в Финляндии. Если мы побеждаем, после 6 тура наиболее реальным будет такой расклад: Украина набирает 8 очков, Босния и Герцеговина – 6, у Финляндии остается 5. Не стоит и думать о какой-то там ничье в Хельсинки. Хватит!

У финнов теоретически были самые маленькие шансы, но сейчас на позицию аутсайдера в нашем трио выдвинулись боснийцы. Если сборная Петракова сможет обыграть главных соперников во всех матчах, у нее будет 14 баллов. Реалистично? Да. Но и несколько сказочно, учитывая, что в группе D столько матчей завершались ничейным итогом. Если наберем максимальные 9 очков в заключительных сражениях, суоми не спасут даже победа над французами, боснийцами и казахами в остальных поединках.

После ничьей в Страсбурге могло бы показаться, что сложнее всего будет с боснийцами. Однако их тоже в последнее время очень уж лихорадит. Команда Петева не побеждала 14 матчей подряд (с 2019 года), вымучила товарищескую победу над Кувейтом и тут же подарила ничью Казахстану. Боснийцы не смогли забить в ворота таких далеко не топовых сборных, как Коста-Рика, Иран и Черногория. Оценить силу "драконов" трудно. Ничьи с французами и казахами на одном сборе – никого не напоминает? Их возможный максимум теперь опустился до 15 очков. Это если украинцев обыграют. Дважды.

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Так что можем констатировать самый большой позитив первого сбора Петракова – судьба Украины остается в руках и ногах именно его команды. Добыли стратегически важную ничью с Францией, чтобы не зависеть от возможных сенсаций. Боснийцы помогают и максимально способствуют вере в лучшее. Шокированная ситуацией с Эриксеном Дания и Казахстан – единственные, кого финны победили за 2021 год (а это добрых 11 матчей). Да и в тех поединках все было очень на тоненького (по 1:0).

Спортивные аналитики из Gracenote, которые предсказали успех Украины после фиаско на групповом этапе Евро-2020, немного потеряли веру в наших ребят. В начале сентября они давали 36% на то, что команда Петракова выйдет в плей-офф квалификации. Сейчас – 32%. Зато шансы Финляндии занять второе место выросли с 31% до 40%. Боснии и Герцеговине так и отводят лишь 23%. В целом в поездку Украины на ЧМ-2022 в Катар верят уже меньше (9%), чем в вояж Финляндии (13%), но это все еще больше, чем у Боснии и Герцеговины (5%).

В заключение добавим, что в случае выхода в плей-офф Европейской квалификации наша сборная имеет шансы встретиться с такими командами, сейчас занимающими вторые места в своих группах, как: Сербия, Швеция, Швейцария, Чехия (по потерянным очкам Уэльс), Шотландия, Норвегия (Турция отстала недалеко), Армения (Румыния и Северная Македония не теряют надежд) и Албания (Польша и Венгрия совсем рядом). Фавориты солидно укрепили свои позиции, поэтому шансов попасть на Германию, Нидерланды или Испанию стало ощутимо меньше!

Вряд ли здесь кроется абсолютно непроходной оппонент, хотя Швеция и Швейцария, а также потенциально Австрия (по квоте из Лиги наций) выделяются. Но и двух первых мы в последнее время, хоть и с большими боями, побеждали. С последними нам было очень трудно играть на Евро-2020. Хотя есть все основания считать футбол Петракова больше подходящим под австрийцев, чем игра с акцентом на контроль от Шевченко, где мы были крайне уязвимы под прессингом. В то же время с Россией, которая занимает второе место в группе с Хорватией по дополнительным показателям, нас должны развести по разным парам. По оценкам Gracenote, ближайший матч против Финляндии решит для Украины если не все, то очень много.