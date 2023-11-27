У матчі з Ноттінгем Форест Данк заробив вилучення після того, як поставив під сумнів рішення головного арбітра Ентоні Тейлора призначити пенальті у ворота його команди. Рефері ухвалив складне рішення після відеоперегляду. Після того як Данк висловив йому своє невдоволення, Тейлор дістав із кишені червону картку.

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Як інформує ВВС, Люїс не називав Тейлора "шахраєм", але пряму червону картку в таких ситуаціях показують тільки за образливі висловлювання, що тягне за собою двоматчеву дискваліфікацію.

Данк став першим гравцем із січня 2008 року, який безпосередньо під час матчу був вилучений за образу судді. В останньому такому інциденті був помічений півзахисник Манчестер Юнайтед Алан Сміт.

Капітан Брайтона буде змушений пропустити два матчі АПЛ – з Челсі Михайла Мудрика і Брентфордом Єгора Ярмолюка.

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