Универсальный хавбек Брайтона Алексис Мак Аллистер готов пойти на повышение. Еще один чемпион мира может стать партнером Михаила Мудрика в Челси, хотя имеет и другие привлекательные варианты.

Сразу несколько инсайдеров сообщили о предметном интересе топ-клубов к персоне 24-летнего чемпиона мира. Экрем Конур уверяет, что Мак Аллистера хотят подписать Реал Лунина, Арсенал Зинченко, Челси Мудрика, Манчестер Сити, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Сам полузащитник сборной Аргентины будет горячо приветствовать свой трансфер из команды Де Дзерби. Фабрицио Романо утверждает, что в погоне за игроком Брайтона лидируют Челси, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, которые уже контактировали с окружением Алексиса.

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Отец футболиста Карлос Мак Аллистер признался, что центральный полузащитник имеет большие шансы сменить команду уже до июля. Очень маловероятно, что бывший тренер Шахтера сможет удержать аргентинца в команде, которая прямо сейчас идет выше в турнирной таблице таких клубов, как Ливерпуль и Челси.

Мак Аллистер значительно спрогрессировал за текущий сезон, выбившись в основные игроки чемпионов мира 2022. На Мундиале Алексис забил гол в ворота Польши и ассистировал в финале против Франции. За Брайтон хавбек, который может сыграть как на позиции опорника, так и плеймейкера, забил 10 голов и оформил 2 результативных паса в 29 матчах продолжающегося сезона.

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