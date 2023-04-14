Універсальний хавбек Брайтона Алексіс Мак Аллістер готовий піти на підвищення. Ще один чемпіон світу може стати партнером Михайла Мудрика в Челсі, хоча має й інші привабливі варіанти.

Відразу кілька інсайдерів повідомили про предметний інтерес топ-клубів до персони 24-річного чемпіона світу. Екрем Конур запевняє, що Мак Аллістера хочуть підписати Реал Луніна, Арсенал Зінченка, Челсі Мудрика, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Сам півзахисник збірної Аргентини гаряче вітатиме свій трансфер з команди Де Дзербі. Фабріціо Романо стверджує, що в гонитві за гравцем Брайтона лідирують Челсі, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед, які вже контактували з оточенням Алексіса.

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Батько футболіста Карлос Мак Аллістер зізнався, що центральний півзахисник має великі шанси змінити команду вже до липня. Дуже малоймовірно, що колишній тренер Шахтаря зможе втримати аргентинця в команді, яка прямо зараз йде вище в турнірній таблиці за такі клуби, як Ліверпуль і Челсі.

Мак Аллістер значно спрогресував за поточний сезон, вибившись в основні гравці чемпіонів світу 2022. На Мундіалі Алексіс забив гол у ворота Польщі та асистував у фіналі проти Франції. За Брайтон хавбек, який може зіграти як на позиції опорника, так і плеймейкера, забив 10 голів і оформив 2 результативні паси у 29 матчах сезону, що триває.

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