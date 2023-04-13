Два ассиста записали на форварда испанского гранда Винисиуса Жуниора, который по показателям гол+пас догоняет Эрлинга Холанда. Украинский вингер Михаил Мудрик провел весь поединок на скамейке запасных, так и не получив шанса от Фрэнка Лэмпарда. Юрий Гаврищак и Тарас Котив считают, что новый тренер Челси производил нелогичные замены и зря проигнорировал Мудрика. Смотрите новое видео на You-Tube-канале "Футбол 24".