Кумир для Мудрика, провальные замены Лэмпарда – Челси делал все для победы Реала в матче ЛЧ
13 апреля 20:58 - Читати українською
В первом поединке четвертьфинала Лиги Чемпионов мадридский Реал легко разобрался с лондонским Челси (2:0).
завершено
21’ Карим Бензема
74’ Марко Асенсио
Бен Чилвелл 59’
21’ Карим Бензема
59’ Бен Чилвелл
74’ Марко Асенсио
Два ассиста записали на форварда испанского гранда Винисиуса Жуниора, который по показателям гол+пас догоняет Эрлинга Холанда. Украинский вингер Михаил Мудрик провел весь поединок на скамейке запасных, так и не получив шанса от Фрэнка Лэмпарда. Юрий Гаврищак и Тарас Котив считают, что новый тренер Челси производил нелогичные замены и зря проигнорировал Мудрика. Смотрите новое видео на You-Tube-канале "Футбол 24".
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