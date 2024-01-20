Аргентинський лівий захисник Валентін Барко виступатиме за команду Роберто Де Дзербі. Контракт розрахований до 30 червня 2028 року, інформує офіційний сайт англійського клубу.

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За даними Transfermarkt, сума компенсації склала 9,15 млн євро. До Брайтона новачок, який може зіграти і на позиції лівого хавбека, приєднається трохи пізніше. Зараз він перебуває у Олімпійській збірній Аргентини.

За першу команду Бока Хуніорс 19-річний Барко зіграв 35 матчів та допоміг команді вийти у фінал Копа Лібертадорес-2023, який аргентинці програли Флуміненсе. Легендарний Хуан Роман Рікельме – президент Бока Хуніорс – намагався вмовити таланта продовжити контракт, який завершувався у грудні 2024-го, але не досяг результату. У підсумку аргентинці продали захисника за доволі скромні гроші.

Валентін Барко став другим футболістом, якого "чайки" підписали в зимове вікно. Раніше Брайтон оформив трансфер 18-річного румунського вінгера Адріана Мазілу з Фарула.