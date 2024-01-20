Де Дзербі отримав другого зимового новачка – Брайтон дотиснув легенду збірної Аргентини
Брайтон завершив підписання захисника Валентіно Барко, який прийшов із Бока Хуніорс.
Аргентинський лівий захисник Валентін Барко виступатиме за команду Роберто Де Дзербі. Контракт розрахований до 30 червня 2028 року, інформує офіційний сайт англійського клубу.
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За даними Transfermarkt, сума компенсації склала 9,15 млн євро. До Брайтона новачок, який може зіграти і на позиції лівого хавбека, приєднається трохи пізніше. Зараз він перебуває у Олімпійській збірній Аргентини.
За першу команду Бока Хуніорс 19-річний Барко зіграв 35 матчів та допоміг команді вийти у фінал Копа Лібертадорес-2023, який аргентинці програли Флуміненсе. Легендарний Хуан Роман Рікельме – президент Бока Хуніорс – намагався вмовити таланта продовжити контракт, який завершувався у грудні 2024-го, але не досяг результату. У підсумку аргентинці продали захисника за доволі скромні гроші.
Валентін Барко став другим футболістом, якого "чайки" підписали в зимове вікно. Раніше Брайтон оформив трансфер 18-річного румунського вінгера Адріана Мазілу з Фарула.