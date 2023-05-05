Де Дзерби получил рекордное усиление – Брайтон официально сообщил о трансфере первого новичка
Бразильский нападающий Жоау Педро новый сезон начнет под руководством Роберто Де Дзерби.
Брайтон на своем официальном сайте объявил, что договорился с Уотфордом о переходе Жоау Педро. Бразилец присоединится к "чакам" сразу после открытия летнего трансферного окна.
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Стороны не сообщили детали, но, по информации инсайдеров, сумма компенсации составляет 30 миллионов фунтов. Это новый трансферный рекорд Брайтона, ранее никогда не платившего за игроков более 20 млн.
К слову, уже в прошлом сезоне Чемпионшипа Жоау Педро стал лучшим бомбардиром Уотфорда (11 голов и 4 ассиста), но это не помогло "шершням" занять место, которое позволило бы выйти в АПЛ.
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