Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив, що домовився з Уотфордом про перехід Жоау Педро. Бразилець приєднається до "чайок" відразу після відкриття літнього трансферного вікна.

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Сторони не повідомили деталей, але, за інформацією інсайдерів, сума компенсації становить 30 мільйонів фунтів. Це новий трансферний рекорд Брайтона, який раніше ніколи не платив за гравців більше ніж 20 млн.

До слова, вже у минулому сезоні Чемпіоншипу Жоау Педро став найкращим бомбардиром Уотфорда (11 голів та 4 асисти), але це не допомогло "шершням" посісти місце, яке дозволило б вийти в АПЛ.

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