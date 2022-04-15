"Во-первых, хочу поблагодарить Лехию и ее тренера Томаша Качмарека, ведь понимаю, насколько нелегко играть посреди недели.

Дубль Мудрика в видеообзоре матча Лехия – Шахтер – 2:3

Пока для нас футбол не на первом месте. Есть много всего, что намного важнее сегодня. И понятно, что наши мысли сконцентрированы сейчас не на тренировках и не на матчах, потому что мы переживаем сверхсложную ситуацию.

Относительно атмосферы на этих благотворительных матчах – с Олимпиакосом и Лехией… Мы сейчас ездим по Европе как гости и благодарны всем, кто дает нам возможность играть в разных городах. Сегодня мы находимся в Польше, которая ближе к Украине, и поэтому, конечно же, было больше эмоций. Можно сказать, что эти два народа очень похожи, и именно потому трибуны были более эмоциональны", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, в первом благотворительном матче "горняки" уступили Олимпиакосу со счетом 0:1.

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