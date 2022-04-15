Шахтер одержал первую победу в рамках благотворительного турне. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лехия – Шахтер – 2:3

Гол: Диабате, 12, Оконьевски, 90+2 – Мудрик, 7(п), 58, Кеда, 90+4

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Несколько дней назад Шахтер начал серию товарищеских матчей в Европе поражением от Олимпиакоса. Против Легии была совсем другая игра. Подопечные Роберто Де Дзерби доминировали и до последней минуты вели в счете, но поляки смогли отыграться.

Похоже, это было запланировано, ведь после этого на поле появился 12-летний Дмитрий Кеда, забивший победный гол.

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