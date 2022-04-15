"По-перше, хочу подякувати Лехії та її тренеру Томашу Качмареку, адже розумію, наскільки нелегко грати посеред тижня.

Дубль Мудрика у відеоогляді матчу Лехія – Шахтар – 2:3

Наразі для нас футбол не на першому місці. Є багато всього, що є набагато важливішим сьогодні. І зрозуміло, що наші думки сконцентровані зараз не на тренуваннях та не на матчах, тому що ми переживаємо надскладну ситуацію.

Щодо атмосфери на цих благодійних матчах – з Олімпіакосом та Лехією... Ми зараз їздимо Європою як гості та вдячні всім, хто дає нам можливість грати в різних містах. Сьогодні ми перебуваємо у Польщі, яка ближча до України, і тому, звісно ж, було більше емоцій. Можна сказати, що ці два народи дуже схожі, і тому трибуни були емоційнішими", – цитує Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у першому благодійному матчі "гірники" поступились Олімпіакосу з рахунком 0:1.

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