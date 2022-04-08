Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби дал первый комментарий после воссоединения с командой в Турции за более чем месяц перерыва.

"Мы здесь больше как друзья, а не как тренеры. Приехали, чтобы поддержать наших игроков и наших сотрудников, чтобы помочь всей Украине.

Шахтер объявил соперников и расписание благотворительных матчей в поддержку Украины

Мое будущее? Я по-прежнему ставлю Шахтер на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все ждем, чтобы понять, каким будет сценарий в следующем сезоне.

Хочу выразить огромное уважение всем людям в Украине. Они проявили большой дух, защищая страну. Я верю, что война скоро завершится и мы будем играть на футбольных полях", – цитирует Де Дзерби сайт Шахтера .

Напомним, Шахтер завтра начинает благотворительное турне в поддержку нашей страны в борьбе с российскими оккупантами. Первым соперником будет Олимпиакос. Далее дончане будут противостоять Лехии (14 апреля), Фенербахче (19 апреля) и Хайдуку (1 мая).

"Росіяни – це звірі, а не люди": Георгій Судаков – про диких окупантів, вагітну дружину й мрію усіх українців