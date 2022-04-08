"Горняки" сыграют минимум 4 спарринга, средства из которых передадут на помощь ВСУ и пострадавшим от войны.

Ранее "горняки" объявили о проведении контрольного поединка с Олимпиакосом, который состоится уже завтра, 9 апреля. Теперь "оранжево-черные" согласовали еще три товарищеских матча, сообщает официальный сайт Шахтера.

Де Дзерби присоединился к Шахтеру в Турции

Команда Роберто Де Дзерби сыграет с Лехией (сейчас занимает 4 место в Экстраклясе), Фенербахче (3 позиция чемпионата Турции) и Хайдуком (4 команда Хорватии).

Предварительный график игр Shakhtar Global Tour for Peace:

9 апреля. Олимпиакос (Пирей) – Шахтер

14 апреля. Лехия (Гданьск) – Шахтер

19 апреля. Фенербахче (Стамбул) – Шахтер

1 мая. Хайдук (Сплит) – Шахтер.

Все деньги, которые будут получены от реализации билетов и рекламы, Шахтер передаст защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

Напомним, украинская команда получила официальное разрешение покинуть страну и уже находится в Стамбуле, где готовится к благотворительным матчам.

Россия напала на Украину: важное решение по Динамо, возвращение Де Дзерби и предсказание от Пятова (LIVE)