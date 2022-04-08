Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі дав перший коментар після возз'єднання з командою у Туреччині за більш ніж місяць перерви.

"Ми тут більше як друзі, а не як тренери. Приїхали, щоб підтримати наших гравців та наших співробітників, щоб допомогти всій Україні.

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Моє майбутнє? Я, як і раніше, ставлю Шахтар на перше місце у своїх думках про майбутнє. Зараз ми всі чекаємо, щоб зрозуміти, яким буде сценарій наступного сезону.

Хочу висловити величезну повагу всім людям в Україні. Вони проявили великий дух, захищаючи країну. Я вірю, що війна скоро завершиться і ми гратимемо на футбольних полях", – цитує Де Дзербі сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" завтра розпочинають благодійне турне на підтримку нашої країни у боротьбі з російськими окупантами. Першим суперником буде Олімпіакос. Далі донеччани протистоятимуть Лехії (14 квітня), Фенербахче (19 квітня) й Хайдуку (1 травня).

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