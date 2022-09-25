Еще летом несколько английских клубов пытались купить 21-летнего украинца, но Шахтер отклонил несколько предложений на сумму около 30 миллионов евро. Зимой нас ждет очередной этап этой трансферной саги, сообщает Daily Express.

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По информации источника, в январе Арсенал снова может предпринять попытку подписать Мудрика. Недавно Михаил признался, что мечтает выступать за этот клуб. Однако помешать планам "канониров" планирует Роберто Де Дзерби. Новый наставник Брайтона хочет, чтобы его клуб перехватил воспитанника Шахтера.

Напомним, что именно итальянский специалист во время своей работы в Украине сумел по-настоящему запустить карьеру Мудрика на взрослом уровне. В нынешнем сезоне в активе Михаила 5 матчей за Шахтер, в которых он забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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