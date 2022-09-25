Ще влітку кілька англійських клубів намагалися купити 21-річного українця, але Шахтар відхилив кілька пропозицій на суму близько 30 мільйонів євро. Взимку на нас чекає черговий етап цієї трансферної саги, повідомляє Daily Express.

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За інформацією джерела, в січні Арсенал знову може здійснити спробу підписати Мудрика. Нещодавно Михайло зізнався, що мріє виступати за цей клуб. Проте Роберто Де Дзербі має намір завадити планам "канонірів". Новий наставник Брайтона хоче, щоб його клуб перехопив вихованця Шахтаря.

Нагадаємо, що саме італійський фахівець під час своєї роботи в Україні зумів по-справжньому запустити кар'єру Мудрика на дорослому рівні. У нинішньому сезоні в активі Михайла 5 матчів за Шахтар, в яких він забив 2 голи та віддав 3 асисти.

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